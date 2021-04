Slee hoeft niet van zolder, maar Brabant kleurt plaatselijk tijdelijk wit

Een pittige sneeuwbui in Buurmalsen (foto: Ab Donker). vergroot

De slee hoeft niet van zolder gehaald te worden, maar maandag en dinsdag moet je wel rekening houden met sneeuw. In de loop van de middag en vooral in de avond is er door de sneeuwval kans op gladheid. "Her en der wordt het wit", zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Als je maandagochtend naar buiten kijkt zie je op verschillende plekken sneeuwvlokken naar beneden komen. Die sneeuw blijft nog niet liggen. "Er trekken wel een paar winterse buien over het land. Maar dat is vooral nog natte sneeuw. In het noorden van het land zie je al wel droge sneeuw. Dat wil zeggen dat het makkelijker blijft liggen. Die koude lucht breidt zich langzaam uit naar het zuiden. De sneeuwbuien bereiken Brabant in de loop van de middag. En dan kan het vooral maandagavond toch een beetje wit worden."

De wegen worden glad, maar blijven niet lang wit. "Daar is de grond nog te warm voor, het blijft dan echt tijdelijk liggen", legt Van Bernebeek uit. "Het moet echt flink doorsneeuwen wil het nu blijven liggen. Maar ik verwacht de komende 36 uur wel veel foto's en filmpjes. De slee hoeven we niet te pakken hoor, dat verwacht ik niet. Maar er komt mogelijk wel een wit paplaagje op auto's en daken."

Lang duurt de sneeuwperiode niet. "Woensdagochtend kan het nog even sneeuwen. Maar dat is vooral in het oosten van de provincie. Maar dan zie je al dat het qua temperatuur een stuk zachter wordt. Meer winterse neerslag verwacht ik dan eigenlijk niet meer."

