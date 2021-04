Dit is hoe Brabant Pasen viert in coronatijd

Een gat graven voor de trampoline (foto: Wendy Harting-Smit). vergroot

Het moet allemaal net iets anders dan 'normaal', maar ook in coronatijd viert Brabant Pasen. Gaan we klassiek paaseitjes zoeken of lekker uitgebreid brunchen? Hierbij een overzichtje van de ingezonden foto's op Facebook.

Ron Vorstermans Geschreven door

Heb jij ook foto's die wilt delen? Reageer dan hier op onze Facebook-pagina!

Een paaswandeling met het hondje (foto: Silvana van Dongen). vergroot

Samen uitgebreid dineren, maar wel thuis (foto: Sanne Pluyms). vergroot

Een gat graven voor de trampoline (foto: Wendy Harting-Smit). vergroot

Lekker buiten met de hond (foto: Sandra Hommes-van Dooren) vergroot

De twee kinderen van Jolana Klijn hebben corona, en dus zitten ze in quarantaine (foto: Jolanda Klijn). vergroot

Foto: Marleen Branderhorst vergroot

Foto: Anouchka Poedie vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.