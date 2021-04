Volkerakbrug afgesloten voor verkeer na ontdekking van slijtage wegdek

De Volkerakbrug bij Willemstad blijft afgesloten tot woensdagochtend. Op 7 april gaat de brug om 05.00 uur weer open, dan zijn er voorlopig twee versmalde rijstroken beschikbaar.

De A29 is afgesloten tussen knooppunt Sabina en het in Zuid-Holland gelegen knooppunt Hellegatsplein, in de richting van Rotterdam. Het verkeer moet rekening houden met maximaal dertig minuten extra reistijd. De parallelbaan van de A29 over de Volkerakbrug (Sluispad Noord) is wel open voor hulpdiensten, voetgangers en fietsers.