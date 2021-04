Jongens schoppen zijspiegels van auto's in Berghem

In Berghem zijn zondagnacht rond vijf uur meerdere auto's vernield. Twee jongens fietsten door de Landbouwlaan en schopten zijspiegels van de auto's. De wijkagent heeft een foto gedeeld op sociale media waarop ze te zien zijn.

Op de foto zijn de jongens niet goed herkenbaar, maar de politie waarschuwt hen. "We gaan meer beelden in de omgeving opvragen en deze beelden door onze digitale recherche verder laten verbeteren. Voorkom dat je herkenbaar in beeld komt en meld je bij ons!"