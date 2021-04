Jacqueline (74) belandde bij de dokter toen de sportscholen dicht moesten

Wachten op privacy instellingen... Jacqueline Legierse sport noodgedwongen buiten. Volgende Vorige vergroot 1/2 Jacqueline Legierse (74) vindt het van groot belang dat de sportscholen weer open gaan.

De strenge coronalockdown moet mensen met een zwakke gezondheid uit het ziekenhuis houden, maar bij ouderen werkt het vaak ook averechts. Door de sluiting van de sportscholen komen zij juist fysiek in de problemen. "Gooi ze toch open, want het is van levensbelang", zegt Jacqueline Legierse (74) uit Breda, die al dermate verzwakt was dat ze al bij de dokter terechtkwam.

Ronald Strater Geschreven door

Het besluit van haar sportschool twee weken geleden om buiten een tent neer te zetten en de klanten dan maar daar te laten trainen, kwam voor haar dan ook als een godsgeschenk.

"Ik kon na twee maanden niet meer zo ver lopen als ik altijd deed", vertelt Jacqueline, die al twee keer van kanker herstelde. "Mijn organen zijn bestraald en als ik niet beweeg gaat dat allemaal achteruit. Mijn internist zegt dat mijn fysiek flink is gekelderd en dat het erg lang gaat duren voordat ik weer op hetzelfde niveau zit. Ik ben noodgedwongen met fysiotherapie begonnen."

"Ik heb nooit begrepen waarom de sportscholen dicht moesten."

Sinds kort kan Jacqueline buiten sporten en gelukkig heeft haar sportschool Medifit daar onlangs ook een tent voor neergezet. Die beschermt haar tegen de regen, maar de 74-jarige moet nog altijd wind en soms zelfs vrieskou trotseren.

"Ik moet kiezen uit twee kwaden en dan kies ik toch voor bewegen", vervolgt ze. "Maar het is echt een noodoplossing, want ik kan ook alleen binnen mijn programma echt goed doen. Dat is namelijk op mij afgestemd. Nu moet ik met de rest mee en dat is veel zwaarder. Ik heb ook nooit begrepen waarom de sportscholen dicht moesten. Mijn sportschool deed er voor de lockdown juist alles aan om ervoor te zorgen dat ik veilig kon sporten."

"Ze hebben de drempel voor ouderen om iets aan hun gezondheid te doen veel te groot gemaakt", zegt Sem van Ligten, Jacquelines sportinstructeur bij Medifit. "Sporten is belangrijk voor deze doelgroep, want ik denk dat het zelfs levensjaren kan schelen."

"Mensen krijgen pijn en komen zelfs in een sociaal isolement terecht."

Jacquelines fysiotherapeut bevestigt de kwetsbaarheid van die leeftijdsgroep. "Ik heb meerdere patiënten die lijden onder de lockdown", zo zegt Alex Haas. "Ze zullen er niet aan overlijden, maar het is wel gevaarlijk. Deze groep krijgt veel last van stijfheid in spieren en gewrichten. Ze moeten specifieke oefeningen doen en dat kunnen ze nu niet."

"Het gaat daardoor van kwaad naar erger", vervolgt Haas. "Ze worden eerst stijver en gaan dan minder bewegen. En vervolgens krijgen ze ook pijn, waardoor ze nog minder bewegen. De mensen komen dan nergens meer waardoor sommigen zelfs in een sociaal isolement terechtkomen. Dus ja, de sportscholen moeten echt open."

Jacqueline hoopt dan ook dat de overheid snel met versoepelingen komt voor de sportcentra. "Ik snap de maatregelen hoor, want we hebben een pandemie en er sterven mensen. Maar ze kijken alleen naar de ziekenhuizen en hoeveel patiënten die aankunnen. Maar ze moeten ook kijken wat de lockdown met de gezondheid doet. Gooi de sportscholen toch open, want het is van levensbelang."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.