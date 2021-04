Avondklokrellen in Tilburg West: man van 19 opgepakt

De rellen in Tilburg (Archiefbeeld). vergroot

Een man van (19) heeft zich dinsdag gemeld bij het politiebureau, omdat hij betrokken was bij de avondklokrellen op zondag 24 januari in Tilburg West. De verdachte woont ook in Tilburg.

Op de tweede dag dat de avondklok van kracht was, op zondagavond 24 januari, waren er in Tilburg flinke ongeregeldheden. In het stadsdeel Tilburg West trokken vandalen door de straten. Een bushokje ging in vlammen op. Ook werd brand gesticht bij gebouwen, verkeersborden en auto's. En er werd met molotovcocktails gegooid.

Gelyncht

Relschoppers belaagden journalisten, zo erg dat ze dachten dat ze gelyncht zouden worden. Bij een huis werd een explosief door het raam gegooid. De bewoonster raakte zwaargewond aan haar gezicht.

Op 23 maart 2021 werd een Tilburger van 18 thuis opgepakt. Hij had zichzelf herkend op camerabeelden die de politie had verspreid na de coronarellen.

Op de extreem onrustige zondagavond 24 januari werden 18 verdachten meteen opgepakt. Eerder op de dag werd Eindhoven opgeschrikt door hevige ongeregeldheden. En op maandag was Den Bosch aan de beurt.

