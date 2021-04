ETZ start met proef tegen medicijnverspilling, kankerpatiënten doen mee

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg begint dinsdag met een proef om te kijken of verspilling van dure medicijnen kan worden tegengegaan.

Patiënten krijgen een speciale kluis van ongeveer anderhalve kilo mee naar huis, waarin medicijnen op de juiste temperatuur in worden bewaard. Als een patiënt een pil nodig heeft, kan hij op een knop drukken en dan komt er een pil uit. De proef wordt gedaan met het kankermedicijn lenalidomide, dat 6000 euro per kuur van 21 pillen kost. Het ziekenhuis doet de proef onder meer in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ.