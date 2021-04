Auto op z'n kop in de sloot, bestuurder op de vlucht

Foto: Jurgen Versteeg/ SQ Vision. vergroot

Een automobilist is met z'n auto op z'n kop in een sloot naast de Valkenvoortweg in Waalwijk beland.

Omdat er niemand meer in de auto zat, zette de brandweer alles op alles om mogelijke slachtoffers in het water te vinden. Een speciaal voertuig kwam vanuit Tilburg en hulptroepen werden ingevlogen uit Sprang-Capelle. Om de auto heen en eronder werd gezocht, maar er werd niemand gevonden.

Een omstander gaf aan dat de bestuurder ervandoor was.

(foto: Jurgen Versteeg/ SQ Vision) vergroot

(foto: Jurgen Versteeg/ SQ Vision). vergroot





App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.