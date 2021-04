Boete voor huurbemiddelaar die huurders bemiddelingskosten liet betalen

Foto: PicPick vergroot

Huurbemiddelaar De Huissleutel in Tilburg heeft een boete van 100.000 euro gekregen omdat ze onterecht bemiddelingskosten bij huurders in rekening heeft gebracht. Het is de eerste keer dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een dergelijke boete oplegt. Het Tilburgse bedrijf wil niet reageren.

Corné Verschuren & ANP Geschreven door

De Huissleutel hielp tussen juni 2019 en januari 2020 zo’n 270 huurders aan een huis, zo onderzocht het ACM. De huurders moesten 150 tot 400 euro overmaken voordat ze de sleutel van hun huis kregen.

Ook twee andere bedrijven een boete kregen een boete van de ACM voor onterechte bemiddelingskosten. Amsterdam Housing moet 80.000 euro en Verkoopwijs Makelaars in Deventer moet 5000 euro boete betalen. "We willen hiermee een signaal afgeven aan alle huurbemiddelaars dat het nu klaar moet zijn", zegt een woordvoerder van de toezichthouder. Huurders kunnen de gemaakte kosten terugvragen.

Creatieve constructies

Huurbemiddelaars werken voor woningverhuurders en zoeken voor hen een huurder. Het is verboden de kosten daarvan door te berekenen aan de huurder. Bemiddelaars komen daarom vaak met creatieve constructies om het geld alsnog te innen, of geven de kosten een andere naam zoals contractkosten, aanhuurkosten, administratiekosten of inschrijfgeld. Alle varianten zijn verboden.

