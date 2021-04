Samsung gaat 8K-tv's verkopen met deze fraaie beelden van het bloemencorso

Onverwachts online: Samsungs wereldwijde promotie van het Zundertse corso vergroot

Totaal onverwachts plaatste Samsung de promotiefilm op YouTube die het in 2019 liet maken over het bloemencorso in Zundert. Het corsodorp reageert verrast en beretrots op het kleurrijke en dynamische eindresultaat. “Het is een schitterend eindresultaat”, aldus corso woordvoerder Lennart Schrauwen. De video is bedoeld om de nieuwste 8K-tv's te promoten.

Rob Bartol Geschreven door

Het corso werd in 2019 benaderd door een productiebedrijf uit Australië, dat opnames wilde maken voor het Koreaanse elektronicaconcern Samsung. In Zundert dachten ze aan een grap, maar het bleek een serieuze zaak te zijn.

Samsung wilde het kleurrijke bloemenspektakel wereldwijd laten zien op demonstratie-televisies in elektronicazaken. Het werd de promotiefilm ‘From Holland’s Flower Festival to Spain’s La Mercè’. Het bloemencorso belandt zo in één promotiefilm samen met de Festes de la Mercè, de straatfeesten in het Spaanse Barcelona, die vooral bekend zijn door de menselijke torens die er gebouwd worden.

Beide evenementen spatten straks in alle kleuren van de hyperrealistische 8K-schermen. In Zundert wordt de film flink gedeeld beaamt Schrauwen. “Ik merkte dat het snel rondging in Zundert. Het is een beetje mosterd na de maaltijd, zo lang hebben we moeten wachten. Maar het eindresultaat laat op een unieke manier zien wat het corso in Zundert is.”

De promotiefilm van Samsung:

Schrauwen wil graag weten hoe Samsung de video precies gaat inzetten. “We proberen met ze in contact te komen, want we willen weten waar ze de productie nu nog voor gaan inzetten”, zegt hij. “Er waren afspraken ook over de beeldrechten, maar er werken inmiddels andere mensen bij het productiebedrijf en daardoor weten we eigenlijk niets. Het is heel moeilijk om contact met ze te krijgen.” Aan de deal hield het corso in 2019 een aantal Samsung-tv’s over.

Nu ruim anderhalf jaar later is daar plotseling de wereldwijde promotie van het corso. “Ik denk dat dat de video laat zien dat we in Zundert niet onderdoen voor de rest van de wereld”, vertelt Schrauwen. “Dat Samsung ons op één hoop veegt met de viering van La Mercè in Barcelona is fantastisch.”

