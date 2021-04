Man schiet een vriend in de rug: geen straf omdat het per ongeluk ging

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 25-jarige man uit Helmond is vrijgesproken van poging tot doodslag, omdat hij een vriend per ongeluk in zijn onderrug schoot. Hij moet wel negen maanden de cel in voor wapenbezit en geld witwassen.

In februari 2019 zat de Helmonder 's nachts op de achterbank in een auto en had hij het vuurwapen vast. Dat ging per ongeluk af en raakte de man die in de stoel voor hem zat. De kogel kwam in zijn onderrug, maar hij raakte niet ernstig gewond. "Dat is enkel aan geluk te danken", aldus de rechtbank Den Bosch.

De officier van justitie vond dat poging tot doodslag, maar de rechtbank is het daar niet mee eens.

De Helmonder werd dezelfde nacht aangehouden voor het in bezit zijn van een vuurwapen en munitie. Bij zijn aanhouding bleek hij ook nog 1750 euro cash bij zich te hebben. Volgens de rechtbank was dit crimineel geld.

Politiebankje vernield

Eenmaal in een politiecel kerfde de man een tekst in een bankje. Hij is naast witwassen dus ook veroordeeld voor het vernielen van een politiebankje.

De Helmonder kreeg ook drie maanden voorwaardelijke celstraf, die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat.

