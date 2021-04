Lekkere binnenkomer voor 'broekie' Jill Baijings bij Oranje Leeuwinnen

Jill Baijings in actie tijdens de training van het Nederlands Elftal (Beeld: KNVB Media). vergroot

De Oranje Leeuwinnen zijn weer een Brabantse speelster rijker. Middenvelder Jill Baijings (20) uit Terheijden is de komende tien dagen mee met het Nederlandse vrouwenelftal dat zich via een trainingskamp voorbereidt op de Olympische Spelen. Tijdens de eerste dagen maakte Baijings al een goede beurt door op de training drie keer een afwerkingsoefening te winnen. "Ik geniet, maar het gaat natuurlijk om de prestatie", zo zegt ze.

Ronald Strater Geschreven door

Hoewel Jill al een tijdje op de standbylijst stond, kwam de uitnodiging van bondscoach Sarina Wiegman vorige week woensdag toch als een verrassing. "Ik zat in het krachthonk bij mijn Duitse club in Essen toen ze belde", vertelt Jill Baijings. "Ze zei dat ze wel eens wilde zien hoe ik mij in de groep zou houden. Ik was natuurlijk superblij."

Het was voor haar dan ook best spannend om zich voor het eerst bij de echte Oranje Leeuwinnen te melden. De reis ging meteen naar Spanje, waar vrijdag een eerste oefenwedstrijd wordt gespeeld. "Toon respect, maar geen ontzag", had haar vader Gérard nog gezegd. En met die wijsheid stapte ze maandag op het vliegtuig naar Malaga op weg naar een nieuw avontuur.

"Het is bijzonder dat ik nu met Lieke Martens en Daniëlle van de Donk speel."

Gelukkig werd Jill prima opgevangen door de andere speelsters. "Iedereen is erg aardig", zo zegt ze. "Het is voor mij toch wel bijzonder dat ik nu met bijvoorbeeld Lieke Martens en Daniëlle van de Donk speel. Die zag ik ook alleen maar op tv en ik keek altijd tegen ze op. En nog wel eigenlijk. Maar ik probeer gewoon mezelf te zijn."

"Ik ben erg sociaal en ik toon respect", vervolgt de middenvelder die ooit bij SV Terheijden begon. "Want ik ben toch de jongste van de groep. Maar ik zal mezelf toch ook op het trainingsveld moeten laten zien. Het niveau ligt hoog, maar ik heb er vertouwen in dat ik het aan kan."

"De Olympische Spelen zijn wel een droom voor me."

Tijdens de eerste dagen heeft ze in ieder geval al haar visitekaartje afgegeven. Zo won Baijings tijdens de eerste trainingssessie maar liefst driemaal een afwerkingsoefening. "We moesten zelfs een extra potje spelen om ook een andere winnaar te krijgen", zegt Jill lachend om glunderend te vervolgen: "Shanice van der Sanden zei dat het een lekkere binnenkomer is voor zo'n broekie."

Jill Baijings heeft tijdens de oefenperiode twee kansen om zich ook in een wedstrijd te bewijzen, zo spelen de Oranje Leeuwinnen vrijdag in Marbella tegen Spanje en dinsdag in Nijmegen tegen Australië. Het is alleen de vraag of bondscoach Wiegman haar ook opstelt. Voordeel is dat ze een linkspoot is en Oranje er daar maar twee van heeft.

"Ik moet me richten op de positie van linksback en die van verdedigende middenvelder", zegt Baijings. "Maar volgens mij gaat de bondscoach naar de basiself toe werken, want het is toch een voorbereiding op de Olympische Spelen. Daar spelen is trouwens wel een droom van me. Maar er moeten nog speelsters afvallen... Ach, ik laat het maar over me heen komen."

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.