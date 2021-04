Schaars geklede basketballers showen spannende sponsordeal Heroes Den Bosch

Strak verdedigingswerk. vergroot

Liefhebbers van zeer schaars gekleed mannelijk schoon: opgelet. De basketbalclub Heroes Den Bosch heeft vier selectiespelers letterlijk in hun onderbroek gezet om de samenwerking met de nieuwe sponsor On That Ass wereldkundig te maken.

In een gelikte video dribbelen en passen de halfnaakte aanvoerder Stefan Wessels, Demario Mayfield, JaCori Payne en Dominic Gilbert in hun al even gelikte boxershorts alsof ze over de catwalk van Victoria’s Secret paraderen.

De samenwerking is niet geheel onlogisch: de eigenaars van het onderbroekenmerk, Maurice van Hoek en Jorn Besselink, groeiden op onder de rook van de Maaspoort, waar de ploeg al jarenlang speelt.

Behalve de gebruikelijke blijdschap bij dergelijke sponsorovereenkomsten, had de clubwebsite nog een paar fraaie verkoopredenen in petto. “De spelers van Heroes Den Bosch ervaren het comfort van de perfecte pasvorm van de boxershorts, ideaal om optimaal te presteren.” En: “We hebben beiden de drive om op onze absolute top te presteren en niets minder dan topprestaties neer te zetten.” Of dat voor zowel binnen als buiten de lijnen geldt, is niet bekend.

