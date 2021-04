Politie vindt gelddief (21) onder dekzeil in Tilburgse achtertuin

Archieffoto: ANP. vergroot

De politie heeft dinsdagmiddag een 21-jarige man opgepakt in zijn woonplaats Tilburg. Even daarvoor had hij een 37-jarige stadgenoot beroofd van enkele duizenden euro’s.

Het slachtoffer pinde rond de middag een aanzienlijk geldbedrag bij de pinautomaat op het Bart van Peltplein. Er kwam een man aanlopen die dat geldbedrag uit zijn handen trok en vluchtte. De 37-jarige Tilburger schakelde de politie in, die de verdachte vond in de tuin van een huis aan de Hoefstraat.

De man had zich verstopt onder een zeil bij een overkapping. Op zijn aanwijzing werd het geld gevonden onder een houten plank.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.