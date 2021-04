Nieuw sporenonderzoek moet bewijzen wie Heidy Goedhart vermoordde

Heidy Goedhart (archieffoto) vergroot

Forensische diensten zetten alle zeilen bij met een gedetailleerd sporenonderzoek in de moordzaak Heidy Goedhart. Dat bleek dinsdag tijdens een voorbereidende zitting bij het gerechtshof in Den Haag. In deze zaak is Wim S. (46) uit Kaatsheuvel is tot twintig jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn partner in 2010. Hij kwam echter voorwaardelijk vrij omdat zijn bekentenis ongeldig is.

Het OM verdenkt Wim S. ervan dat hij Heidy Goedhart bij hun huis in Kaatsheuvel heeft vermoord. Daarna zou hij een inbraak in scène hebben gezet. De Hoge Raad bepaalde dat een bekentenis van Wim S. niet geldig is en dat het hoger beroep daarom overgedaan moet worden.

Het nieuwe onderzoek draait vooral om:

DNA-sporen,

een schoenafdruk,

haarsporen,

de herkomst van vingerafdrukken.

Dit is nodig om 'alternatieve scenario’s' te kunnen onderzoeken. Ook ambulancemedewerkers en betrokken agenten hebben daarvoor onlangs DNA en vingerafdrukken afgestaan, meldde het Openbaar Ministerie (OM) tijdens de zitting. Het hof in Den Haag gelastte eerder al nader forensisch onderzoek op verzoek van de verdediging.

Undercoveragenten

Wim S. werd in september 2014 in het Spaanse Marbella door undercoveragenten verleid tot een bekentenis. Dat deden ze door hem in de watten te leggen en hem een baan aan te bieden bij een niet-bestaand IT-bedrijf. Deze werkwijze staat te boek als de Mr. Big-methode.

Hij werd in oktober 2014 opgepakt. In 2016 werd hij veroordeeld tot 18 jaar cel. In hoger beroep werd dat zelfs 20 jaar cel.

In januari werd hij voorwaardelijk vrijgelaten. De Hoge Raad had bepaald dat de zaak door een ander hof opnieuw worden beoordeeld wegens de omstreden undercoveroperatie van de politie.

Wim S. blijft voorlopig vrij

Zijn advocaat vroeg dinsdag tijdens de zitting de schorsing te verlengen 'omdat Wim thuis onmisbaar is voor zijn gezin'. Het hof stemde daarmee in. Het OM verzette zich daartegen, omdat de verdenkingen tegen S. nog steeds talrijk zijn en de impact van de moord in Kaatsheuvel en bij nabestaanden groot is, zo zei de aanklager in hoger beroep: "Die ernstige bezwaren zijn niet weggepoetst."

Het gerechtshof in Den Haag besloot dat Wim S. in elk geval tot de volgende inleidende zitting op 15 juli op vrije voeten blijft.

