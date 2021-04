Gewonde bij steekpartij in Roosendaal, verdachte aangehouden

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Gewonde bij steekpartij in Roosendaal

Bij een steekpartij op de Hoogstraat in Roosendaal is een gewonde gevallen. Volgens de politie werd er snel een verdachte opgepakt. Die is naar het cellencomplex gebracht voor verhoor.

De steekpartij vond plaats rond halfzes. Er werd een traumahelikopter opgeroepen voor het slachtoffer dat naar het ziekenhuis is gebracht.

