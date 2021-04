Fietser ernstig gewond na botsing met auto

Een fietser op de Wolfsputterbaan Rijntjesdijk bij Helmond richting Vlierden is woensdagochtend aangereden door een personenauto. Het zou gaan om een jongeman. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en zou er slecht aan toe zijn.

De fietser wilde de weg oversteken , maar werd geschept. Onderweg naar het ziekenhuis is ook de trauma-arts in de ambulance gestapt. Vanwege het weer moest de arts met de auto komen. De weg is afgesloten.