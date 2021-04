Explosief in verdacht pakketje bij huis in Roosendaal

Foto: Christian Traets, SQ Vision. vergroot

Het verdachte pakketje dat dinsdagavond bij een woning aan de Stephanusdonk in Roosendaal werd gevonden, was een explosief. Dat meldt de politie woensdagochtend. Het explosief is door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) vernietigd.

Ooggetuigen zagen dat er een raam werd ingegooid van het huis. Vervolgens zagen zij twee mensen met capuchons op wegrennen. Volgens hen leek er ook iets aan de deur te hangen.

Aanvankelijk werd er rond negen uur een overval gemeld bij het huis in de wijk Langdonk. Dat bleek niet te kloppen. Wel kwam er later een melding van een verdacht pakketje.

Nadat de omgeving van het huis was afgezet door agenten die kogelwerende vesten droegen, kwam de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) rond halfelf onderzoek doen. Enkele huizen werden eerder op de avond uit voorzorg al ontruimd.

