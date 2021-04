Wachten op privacy instellingen... Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Foto: Erik Peeters Volgende Vorige vergroot 1/4 Vrachtwagen rijdt bedrijf binnen in Bergen op Zoom

Een vrachtwagenchauffeur is woensdagmorgen door onbekende oorzaak door de pui van een groothandel in de Vierlinghweg in Bergen op Zoom gereden. De chauffeur raakte lichtgewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De eigenaresse van het bedrijf zegt geschrokken te zijn en heeft geen idee 'hoe dit kon gebeuren'.

Ron Vorstermans Geschreven door

De politie kan nog niets zeggen over de schade aan het bedrijfspand, maar een muur is volledig verwoest door de vrachtwagen. De cabine staat bijna geheel in het bedrijfspand. De eigenaresse zegt dat er niemand aan het werk was in de ruimte toen de vrachtwagen binnenreed. Wel zijn er veel schappen met spullen omgevallen.

