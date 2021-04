Studio leeggeroofd van online radiostation RaRaRadio: ‘Dit komt hard aan’

Het radiostation kan woensdag geen radio maken (foto: Omroep Brabant). Heel veel spullen zijn verdwenen (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Het radiostation kan woensdag geen radio maken (foto: Omroep Brabant).

Vrijwel alle spullen uit de studio van radiostation RaRaRadio op Strijp-S in Eindhoven zijn dinsdagnacht gestolen. De medewerkers en vrijwilligers zitten in zak en as. Niet alleen zijn ze duizenden euro's aan apparatuur kwijt, maar ze kunnen voor het eerst in jaren geen uitzending maken en dat doet pijn.

Het online radiostation bestaat al zo'n vier jaar onafhankelijk. Dankzij fanatieke vrijwilligers maken ze maar liefst tachtig uur radio per week vanuit Plug-In-City op Strijp-S.

"De schade is zeker 10.000 euro."

Dinsdagavond of dinsdagnacht werd er ingebroken. Door wie, weten ze niet. De dieven hebben namelijk meteen de camera’s stukgemaakt en weggehaald. Daarnaast is alles weg wat ze nodig hadden om radio te maken: van een laptop en een iPhone tot een Pioneer mengpaneel, microfoons en camera’s.

“Dit komt hard aan voor alle vrijwilligers die we hebben”, zegt Twan Hofman (46). “De inbrekers hebben een strooptocht door het containerdorp hier op Strijp-S gehouden. De schade bij ons is minimaal 10.000 euro”, vertelt hij.

"Er zit bloed, zweet en tranen in de studio."

Geen radio kunnen maken, doet hen echter het meeste pijn. “We hebben een zelfgebouwde studio en doen verder ook alles zelf, zonder subsidie. Er zit veel bloed, zweet en tranen in onze radiostudio. Dat gaat verder dan alleen een mengpaneel.”

Hofman hoopt dat Eindhovenaren hun ogen en oren ophouden wat betreft de apparatuur. “Misschien wordt die ergens aangeboden.” Buurtbewoners zouden na ingang van de avondklok drie tot vier mannen met zwarte capuchons en mondkapjes hebben gezien bij de containers. Een duidelijker signalement is nog niet bekend, maar de politie is op de hoogte van de zaak.

RaRaRadio is een inzamelingsactie begonnen voor nieuwe apparatuur, zodat ze zo snel mogelijk weer uitzendingen kunnen maken.

