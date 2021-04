Geen nieuwe leerlingen meer voor evenemententechniek op ROC Tilburg

Het ROC Tilburg stopt voorlopig met de opleiding Podium- en evenemententechniek. Dat heeft directeur Guido Bonke woensdag bevestigd. De leerlingen die er nu opzitten kunnen hun opleiding nog afmaken, maar nieuwe leerlingen worden voorlopig niet aangenomen. De 36 leerlingen van de school worden woensdag nog geïnformeerd.

Volgens de directeur is het aantal leerlingen al jaren aan het dalen, net als op andere scholen met deze opleiding. Bonke: ”Leerlingen die per se deze opleiding willen volgen kunnen terecht in Bergen op Zoom of Eindhoven. Maar we kunnen ze ook een plek bieden op de opleiding av-specialist, die is wat breder dan podium- en evenemententechniek."