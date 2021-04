Veel meer miljoenenhuizen in Brabant: dit koop je voor 1 miljoen

Villa Oud Gastel te koop voor 1 miljoen (foto: Funda). vergroot

Dat de huizenprijzen flink gestegen zijn, wisten we natuurlijk al. Maar het aantal huizen met een waarde van meer dan een miljoen euro, steeg het afgelopen jaar enorm. Hier kun je zien wat je in Brabant kunt kopen, als je een miljoen uit kunt geven aan een huis.

Rebecca Seunis Geschreven door

LocalFocus zette op een rijtje hoeveel miljoenhuizen er in Nederland staan op basis van gegevens van woningtaxeerder Calcasa. Het aantal huizen met een waarde van boven het miljoen groeide in Tilburg en Eindhoven met meer dan 70 procent.

Eind 2019 waren er in Nederland nog zo'n 60.000 miljoenenwoningen, een jaar later was dat aantal gestegen naar 84.400. Maar wat koop je voor zo'n enorm bedrag in Brabant? Wij zetten een aantal bijzondere huizen op een rij.

Eindhoven

In Eindhoven koop je voor 995.000 euro deze ruime bungalow met vier slaapkamers en twee badkamers. De woning staat op een flinke lap grond en een prachtige tuin, maar sommige kamers en de keuken zijn wel behoorlijk verouderd.

Een van de slaapkamers in Eindhoven (foto: Funda). vergroot

Voor een miljoen koop je dit huis in Eindhoven (foto: Funda). vergroot

's Gravenmoer

Wie 945.000 euro wil besteden aan een knoeperd van een huis, kan gaan voor Villa Marguerite in ’s Gravenmoer. Het karakteristieke pand heeft onder andere een gietijzeren badkuip met marmer, een grote open haard en een statige hal.

Villa Marguerite in 's Gravenmoer (foto: Funda). vergroot

Villa Marguerite (foto: Funda). vergroot

Midden in Tilburg

Wie een groot budget heeft en midden in het centrum van Tilburg wil wonen, komt in aanmerking voor dit herenhuis aan de Spoorlaan. Het pand heeft zoveel kamers dat je er urenlang verstoppertje zou kunnen spelen, maar geen grote tuin. Wel heeft het hoge plafonds en een bijzondere mix van klassieke en moderne elementen.

Het herenhuis in Tilburg (foto: Funda). vergroot

Er is natuurlijk ook genoeg kastruimte (foto: Funda). vergroot

In het groen

Behoefte aan meer ruimte en een vrijstaand huis? Ook dat kan in Tilburg, voor vrijwel dezelfde prijs. Deze villa aan de Bredaseweg is supermodern en omringd door groen. Het huis heeft vier slaapkamers, een grote tuin en ruimte voor meerdere auto’s.

Hier kun je beste een potje voetballen (foto: Funda). vergroot

Een strakke keuken in deze miljoenvilla (foto: Funda). vergroot

Oud Gastel

Supermodern is dit huis in Oud Gastel. Het heeft betonnen vloeren, een buitenkeuken, een enorme woonkamer en acht slaapkamers en is te koop voor 1,1 miljoen euro. Daarvoor krijg je wel een volledig afgewerkte villa met allerlei technologische snufjes waar je zo in kunt trekken.

Villa Oud Gastel (foto: Funda). vergroot

Genoeg plek om te koken (foto: Funda). vergroot

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.