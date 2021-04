Wethouder wordt campingburgemeester: 'Hier staan mensen om van te houden'

Wachten op privacy instellingen... Oud-wethouder en locoburgemeester is nu 'campingburgemeester' Volgende Vorige vergroot 1/2 Oud-wethouder en locoburgemeester is nu 'campingburgemeester'

Jef Teulings uit Vught is iets nieuws en iets opmerkelijks gaan doen. De oud-wethouder en locoburgemeester van de gemeente Vught is sinds kort beheerder van camping De Mosterdpot in Woudrichem. Een 'volkse' camping met veel vaste gasten uit de Randstad die de nieuwe beheerder gekscherend 'de burgemeester’, noemen.

Rob Bartol Geschreven door

De oud-SP-wethouder voelt zich helemaal thuis op camping De Mosterdpot. “Deze camping is in 1962 opgericht om vakantie ‘voor het gewone volk’, mogelijk te maken”, vertelt Jef Teulings. “Vakantie voor mensen met een kleine beurs en eigenlijk is dat nog steeds zo. Als voormalig SP-politicus voel ik me hier enorm thuis.”

“Ik ga wel wat dingen veranderen."

Ervaring met het runnen van een camping heeft de 67-jarige ‘campingburgemeester’ vorig jaar opgedaan in Duitsland. “Mijn vrouw en ik hebben daar op verzoek van een grote organisatie een camping gerund en dat beviel heel goed. We wilden dat blijven doen, maar dan wat dichterbij huis en dat is De Mosterdpot geworden. Zij zochten een nieuwe beheerder, wij hebben gereageerd en nu zijn we een setje. Het voelt als een warm bad.”

Beheerder zijn van camping De Mosterdpot houdt in dat je dag in dag uit bezig bent met ontvangen van nieuwe gasten, ze een plek toewijzen, het toiletgebouw schoonmaken en een reeks van kleine en grote problemen oplossen. Van uitgevallen wifi tot en met het dagelijks ophangen van de Nederlandse vlag.

“Nieuwe bazen, nieuwe wetten”, gaat niet helemaal op vertelt Teulings. “Ik ga wel wat dingen veranderen, zoals contact zoeken met andere recreatieondernemers in de regio. En er wordt ook gewerkt aan een automatisch boekingssysteem.”

"Ik ben geen boeman, geen politieagent.”

Met zijn verleden bij defensie en in de politiek heeft de vereniging De Mosterdpot, ook iemand in huis gehaald die autoriteit uitstraalt. “Er zijn op de camping regels, die zijn er niet voor niets. Ik ben geen boeman, geen politieagent, maar een gemoedelijk naleving van de regels moet toch kunnen en dat hebben we ook met elkaar afgesproken.”

De camping biedt plaats aan vijftig leden die allemaal een vaste standplaats hebben. “Daarnaast zijn er zestig plekken voor passanten en vijf huurcaravans”, vertelt Teulings, die verwacht dat het een druk seizoen gaat worden. “Door de onzekerheid met corona zie je ook nu weer dat mensen voor een vakantie in eigen land gaan. We kunnen dat al goed merken.”

