Grave naar gemeente Land van Cuijk: gemeenteraden akkoord met ‘laatkomer'

Het was nog even spannend. De vier gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis hadden er een paar uur voor nodig, maar de kogel is door de kerk. Grave mag per 1 januari 2022 alsnog aansluiten bij fusiegemeente Land van Cuijk.

Dat ging niet zonder slag of stoot. Met vier voltallige gemeenteraden via de internetverbinding was het woensdagavond op voorhand een hele klus om iedereen zijn 'aanwezigheid' door te laten geven. Haperende iPads, onduidelijkheid over hoe te stemmen en verschillende linkjes om aan de vergadering deel te nemen.

Grabbelton

Het was voorzitter Hillenaar die elke partij van elke gemeente afzonderlijk de beurt gaf om hun zienswijze te delen. Een briefje uit de grabbelton. Niet iedereen was even enthousiast. De centrale boodschap: de deur staat open voor Grave, maar ze stappen wel op een rijdende trein. Vertraging wordt op geen enkele manier getolereerd.

De raden van Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis stelden op 28 oktober 2019 al een herindelingsontwerp vast. De deur stond daarbij open voor Mill en Sint Hubert en Grave om aan te sluiten op dit lopende proces. Daar konden ze tot uiterlijk 1 februari 2020 over nadenken.

Inwonersraadpleging

Eind januari hield Mill en Sint Hubert een inwonersraadpleging. In grote meerderheid werd gekozen voor aansluiting bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Grave voelde er in eerste instantie helemaal niets voor. Toch werd ook daar besloten tot een inwonersraadpleging, maar dan (pas) op 14 mei. Gevolg: de provincie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de stuurgroep Land van Cuijk lieten Grave weten dat allemaal prima te vinden, maar dan kon de gemeente pas aansluiten in 2026.

De inwonersraadpleging kwam er niet in mei. Corona gooide roet in het eten. De inwoners van Grave stemden pas afgelopen 17 maart, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen over wel of niet toetreden tot de gemeente Land van Cuijk. De uitslag was overweldigend. Ruim 70 procent wil aanhaken. En met zo’n duidelijk mandaat wil de gemeente Grave niet langer wachten dan noodzakelijk.

Novelle

Het wetsvoorstel tot herindeling van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis tot het Land van Cuijk per 2022 ligt nu al bij de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft vorige maand met het wetsvoorstel ingestemd. Via een zogenoemde novelle kan Grave in dat wetsvoorstel worden opgenomen. Maar daar moesten Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis dan wel voor over hun hart strijken.

En dat deden ze, unaniem, al ging dat niet bij elke partij van harte. Partijen vinden dat ze een gok nemen, moeten 'slikken of stikken', te weinig tijd krijgen. Hillenaar beaamt dat. "Het is een muizengaatje waar Grave zich nu nog doorheen weet te wurmen." Tegelijkertijd prijst hij de raadsleden voor hun buigbaarheid en positiviteit. Het ei is gelegd en nu is het afwachten.

Noodprocedure

Met het fiat van de vier gemeenten is Grave er namelijk nog niet. De komende maanden wordt duidelijk of de aansluiting per 1 januari 2022 ook echt gaat lukken. Het aangepaste wetsvoorstel moet nog vóór de zomer voor advies langs de Raad van State en vervolgens door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Zowel het Rijk als de provincie hebben laten weten hun medewerking te willen verlenen aan deze noodprocedure.

