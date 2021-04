Man en vrouw gewond bij steekpartij, zoon (30) aangehouden als verdachte

Foto: Marcel van Dorst, SQ Vision. Foto: Marcel van Dorst, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Marcel van Dorst, SQ Vision.

Bij een steekincident aan de Boerhaavelaan in Oosterhout zijn een man en zijn vrouw lichtgewond geraakt. Hun 30-jarige zoon werd even later een paar straten verderop aangehouden als verdachte.

Het echtpaar liep snijwonden op bij het incident. De vrouw sloeg daarna alarm bij de buren.

Waarom de zoon tot zijn daad kwam, is niet bekend. De politie onderzoekt de zaak.

