PSV wil met speciale 3D-echo spelers beter maken en blessures voorkomen

PSV gaat de komende tijd werken met een 3D-spierechografie. Met de echo kunnen blessures bij spelers vroeg worden opgespoord en is te zien welke spiergroepen van spelers nog wat extra aandacht nodig hebben. Het gaat om een onderzoek van TopSupport, Philips en de club zelf.

"Door de echo krijgen we een beter zicht op de inhoud en kwaliteit van de spieren per speler", stelt Wart van Zoest, clubarts bij PSV. "Daar kun je dan de training en arbeid op aanpassen, waardoor je minder spierblessures krijgt op den duur."

"Dit kan de sport op den duur wel gaan veranderen", zegt Toon Gerbrands. De PSV-directeur spreekt van een unieke samenwerking. "Niet alleen op het gebied van dit apparaat, maar op de gehele samenwerking. We hebben nog altijd het idee en de ambitie om op De Herdgang een topsport performance center te krijgen en van daaruit rolt nu dit concept. En er zullen nog meerdere volgen.”

Jaren nodig Volgens Van Zoest kan PSV komend seizoen nog geen vruchten plukken van de kennis en de techniek. "Dat zou nog wel te vroeg zijn. We zijn net begonnen aan het innovatieproject en om echt zinnige dingen erover te kunnen zeggen, heb je gewoon drie tot vier jaar nodig."

Desondanks is PSV blij met het concept. De club heeft nog altijd de ambitie om zich te gaan meten met de grootste ploegen. "Dit zal niet het verschil maken om het te winnen van het grote geld", zegt Gerbrands daarover. "Maar wel om een verschil te kunnen maken. Wij begeven ons op de markt van spelers tussen 16 en 23 jaar, daar is veel concurrentie. Met deze professionaliteit zou je spelers kunnen overtuigen om voor PSV te kiezen."

Niet bang voor techniek

De directeur van PSV staat open voor veel innovatieve projecten, maar hij is niet bang dat de techniek het voetbal uiteindelijk zal gaan overnemen. "Ik heb die vraag al eerder gekregen. We weten steeds meer van het lichaam en de spelers, maar het blijven mensen. Zij maken het verschil op het veld door beslissingen te maken, en dat begint altijd in je bovenkamer. Voetbal zal nooit alleen een computerspelletje worden."