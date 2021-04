Na 120 coronatesten is Mickey Bastings klaar voor play-offs met de Trappers

Mickey Bastings aanvoerder Tilburg Trappers (foto: Tilburg Trappers / Arie Leeuwesteijn) vergroot

De Tilburg Trappers kunnen vrijdagavond toch aan de play-offs beginnen. Er zijn geen nieuwe coronagevallen in de selectie. Na twee weken verplichte afzondering staat Erfurt op het programma. Zes vragen aan aanvoerder Mickey Bastings, die inmiddels meer dan 120 coronatesten heeft ondergaan.

Door een aantal coronagevallen in de selectie van de Tilburgse ijshockeyers konden ze de afgelopen weken geen wedstrijden spelen. Voor de play-offs hebben de teams met elkaar afgesproken dat bij een coronageval voor de betreffende ploeg meteen het seizoen afgelopen is.

Als ik 'corona' zeg, wat zeg jij dan?

“Ik mag niet schelden zeker. Het is voor iedereen gewoon klote, maar ik ben blij dat we nog mogen spelen. Het legt wel een smet over het hele seizoen. Toch is het voor ons niet verschrikkelijk, dat is het voor de mensen die ziek zijn en voor bijvoorbeeld de horeca en de evenementenbranche.”

Hoeveel coronatesten heb je al gehad?

“Sinds de start in september iedere week drie of vier. Dus ruim 120.”

Droom je weleens van deze ellendige dingen?

“Het begint irritant te worden iedere keer dat stokje op dezelfde plek. Maar goed we weten dat we daardoor mogen spelen. We doen het er maar mee.”

Hoe leef jij tegenwoordig?

“Ik werk bij Destil en dan vooral vanuit huis. Collega’s zie ik niet. Daarnaast ben ik op de ijsbaan. Verder zie ik niemand. Toch: hoe goed je ook oplet, tegen corona kun je weinig doen.”

Waar staan jullie als ploeg?

“Normaal ben je zowel mentaal als fysiek klaar voor de play-offs en kijk je er ook echt naar uit. Als je het nu ziet. Deze week zijn we weer begonnen met trainen na twee weken gedwongen vrij. Donderdagavond staan we voor het eerst weer met z'n allen op het ijs. Iedere dag kan het veranderen.”

Wat is het doel als je weet dat je niet om het algehele kampioenschap mag strijden, want er moet een Duitse club promoveren?

“Ja dat is midden in het seizoen besloten, echt balen. We willen nu kampioen van de Oberliga Nord worden.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.