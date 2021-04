Na 16 maanden weten Marco en Anneke wat er met hun kat Jerry gebeurd is

Jerry is weer thuis bij Marco en Anneke (foto: Marco van den Hoek). Foto: Marco van den Hoek. Volgende Vorige vergroot 1/2 Jerry is weer thuis bij Marco en Anneke (foto: Marco van den Hoek).

Marco en Anneke uit Loon op Zand hebben zestien maanden lang iedere dag gezocht naar hun weggelopen kat Jerry. Het huisdier was verdwenen tijdens de oudejaarsavond van 2019. Woensdag bleek eindelijk waar de kater al die tijd was geweest. "We kunnen niet geloven dat hij is gevonden."

Op 31 december 2019 zagen Marco van den Hoek en Anneke Davies hun kat voor het laatst. Hij ging 's avonds naar buiten en kwam niet meer terug. Het stel maakte zich al snel zorgen en ging meteen aan de slag om Jerry terug te vinden. "We hebben dagelijks door Loon op Zand gelopen, overal flyers opgehangen, rondgevraagd en bij mensen in schuurtjes gekeken. Jerry was nergens meer te vinden."

"Onze katten zijn net kinderen voor ons."

Marco plaatste nog oproepen op sociale media en in de plaatselijke krant, maar ook dat bracht Jerry niet terug. Afgelopen jaar was dan ook verschrikkelijk voor het koppel. "Het deed pijn dat hij weg was. Wij hebben zelf geen kinderen, maar wel drie katten. Dat zijn net kinderen voor ons. We doen er alles voor. Dus het was echt stressvol."

Marco en Anneke gaven de hoop niet op en bleven dagelijks zoeken. "We reden vaak met de motor door de bossen en gingen langs boerderijen om te vragen of ze een kat hadden gevonden. We hebben een drone gekocht om van bovenaf te kunnen zoeken. En we hebben zelfs twee mediums ingeschakeld die op afstand konden zeggen waar Jerry zou kunnen zitten. We wilden hem gewoon terug, dus dan ga je de gekste dingen doen", vertelt Marco.

De omgeving van de verdrietige baasjes zocht ook druk mee. "Heel Loon op Zand stond op z'n kop", lacht Marco. "Het was echt grandioos. Er werd massaal met ons meegeleefd. We kregen bijna elke week wel een tip van iemand die ergens in Brabant een zwart-witte kat had zien lopen. Daar hebben we heel veel steun aan gehad."

"De kat op de foto leek voor 99 procent op onze Jerry."

Dinsdagavond kreeg Marco plotseling een bericht van een mevrouw uit Kaatsheuvel. "Ze zei dat ze in een Facebook-groep van Vlijmen een foto van een kat had gezien die erg veel op Jerry leek." De foto was in augustus 2020 online gezet. Maar er was één probleem: er stond bij dat de gevonden kat niet gechipt was. Jerry was dat wel.

"Ik ben de foto van de kat gaan bekijken en hij leek voor 99 procent op onze Jerry. Elk detail klopte." Uiteindelijk kwam Marco in contact met de vrouw die de foto had geplaatst. "Ik vroeg of ze nog eens wilde kijken of de kat een chip had. Na vier keer proberen gaf de chipreader aan dat dat zo was. De code liet zien dat het onze Jerry was. Ongelofelijk. Het was net een wonder", zegt Marco.

Jerry werd vorig jaar in Vlijmen gevonden door een 80-jarige vrouw. Die heeft hem opgevangen en er een half jaar voor gezorgd. Toen ze dat niet meer aankon, vroeg ze een vriendin uit Lelystad hem op te vangen. Die plaatste toen de foto van Jerry op Facebook.

Woensdagochtend zijn Marco en Anneke naar Lelystad gereden om Jerry op te halen. "Hij begon meteen kopjes te geven, dus hij herkende ons wel. Nu is hij weer terug in zijn eigen huis. We zijn zo blij dat hij gevonden is."

