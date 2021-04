Fietser zwaargewond na aanrijding bij oversteekplaats in Helmond

1/2 Fietser zwaargewond na aanrijding op oversteekplaats in Helmond

Een fietser is donderdagmiddag zwaargewond geraakt, toen hij werd aangereden bij een oversteekplaats in Helmond

Wat voor verwondingen de fietser precies heeft, is niet duidelijk. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die is niet geland. De fietser is met een ambulance met gillende sirenes en zwaailichten naar het ziekenhuis gebracht.