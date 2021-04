Kornee startte een school voor rioolmonteurs: ‘Het is meer dan alleen poep’

Kornee van Terheijden. Studenten van het Technisch Opleidingscentrum Rioleringsbeheer. Volgende Vorige vergroot 1/2 Kornee van Terheijden.

"Een opleiding om mensen letterlijk uit de shit te helpen." Zo omschrijft rioolservicemonteur Kornee van Terheijden uit Heerle de gloednieuwe en unieke leerschool die hij een tijdje terug heeft opgezet. Met de opleiding hoopt hij het grote tekort aan goede monteurs op te lossen.

Al bijna 25 jaar zit Kornee in het vak. Daarmee is hij een van de weinigen die het zo lang uithoudt, vertelt hij. "Maar één op de vier die aan dit baantje begint, houdt het ook vol. Ergens niet zo gek. Het gebeurt maar zelden dat iemand wakker wordt en denkt: zeg, ik word putjesschepper. Je rolt er nu als het ware in en met een beetje geluk leren je collega's je de kneepjes van het vak."

"We hebben te maken met een hoop amateurs en 'piraten' in het vak."

Zelf heeft Kornee daar ook last van. "Ik kan nu gewoon geen werknemers vinden voor mijn bedrijf. En we hebben te maken met een hoop amateurs en 'piraten' in het vak, die misbruik maken van de situatie. Daarmee zorgen ze voor een slechte naam. Vergelijk het met dat gedoe in de slotenmakerindustrie."

Dat kon zo niet langer, vond hij. "Ik ben me er warm voor gaan maken dat we worden erkend als officieel beroep. Inmiddels zijn we aangesloten bij een branchevereniging en hebben we een cao. En met mijn Technisch Opleidingscentrum Rioleringsbeheer (TORIO) moet het vak nu ook populairder worden."

Vorige maand is de eerste lichting van start gegaan. En die opleiding is 'geen kattenpis', legt Kornee uit. "In tien weken worden de cursisten volledig klaargestoomd. Niet alleen in de praktijk, ook technisch en mentaal." Dat totaalpakket is hard nodig. We hebben een hoop jongens die ver van de arbeidsmarkt staan en via het UWV hier binnenstromen. Als je bij die gozers geen aandacht besteedt aan het stukje zelfverzekerdheid en werkethos, haken ze straks na de opleiding weer massaal af."

"Alles wat ze tijdens een echte werkdag ook tegen kunnen komen. Inclusief drollen!"

Maar om het vak te leren, zullen de monteurs in spe ook met de handen in de modder moeten. "We hebben een volledig ingerichte praktijkruimte. Een urinoir, wc-pot, keukenblok, douchebak. Alles wat ze tijdens een echte werkdag ook tegen kunnen komen. Inclusief drollen! Maar die zijn wel van siliconen gemaakt."

De cursisten komen inmiddels vanuit het hele land naar de opleiding van Kornee. “We hebben er zelfs een uit Groningen.” Een van hen is Lars van de Poel uit het Zuid-Hollandse Boskoop. Die heeft zijn draai inmiddels gevonden. “Hiervoor werkte ik hele dagen op kantoor als accountant. Daar werd ik gek. Kon er mijn ei niet kwijt. Hier ben ik lekker met mijn handen bezig. Ik hou nu zelfs meer energie over aan het eind van de dag!”

Kornee is ervan overtuigd dat hij alle cursisten op met zijn methode de passie voor het vak mee kan geven. "Het klinkt misschien niet als een chic beroep, maar je moest eens weten wat een techniek erachter schuilgaat. Plus, het is een crisisbestendig beroep. Als jij een verstopping hebt, ga je toch niet eerst kijken of er nog genoeg centen op de bank staan?"

