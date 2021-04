Edelhert 'zomaar' doodgeschoten in natuurgebied in Liempde

Het edelhert werd doodgeschoten (foto: Facebook Politie Best - Oirschot). vergroot

Een edelhert is afgelopen weekend doodgeschoten in het natuurgebied De Scheeken. Het dier werd gevonden in het open veld aan de Ginnekendijk in Liempde. Wandelaars vonden daar op eerste paasdag het dode dier van bijna tweehonderd kilo. Het edelhert is geraakt door een kogelgeweer.

Rebecca Seunis Geschreven door

De politie Best-Oirschot heeft het op Facebook over stroperij en spreekt haar afschuw uit. Er is donderdag aangifte gedaan bij de politie. Het getroffen edelhert hoorde bij een groep van dertien edelherten die sinds maart 2017 zijn uitgezet in het Brabantse natuurgebied De Mortelen en Scheeken in de gemeenten Best, Boxtel en Oirschot.

Waarom iemand de 'Koning van het Woud' zou afschieten is totaal onduidelijk. Het edelhert is namelijk dood achtergelaten en daarom lijkt het op een nutteloze daad.

De politie hoopt dat mensen verdachte situaties in het natuurgebied melden of dat iemand iets gezien heeft. Wanneer het edelhert precies is doodgeschoten is onduidelijk. Het edelhert is het grootst op het land levende zoogdier van Nederland.

