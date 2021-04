Bewoners vakantiepark in Vinkel mogen er tenminste dit jaar nog wonen

Bewoners die permanent op vakantiepark Dierenbos in Vinkel wonen, mogen er op zijn minst dit jaar nog blijven. Dat heeft de gemeente Den Bosch hen laten weten. Volgens de gemeente mag slechts een deel van de mensen er permanent wonen en wordt onderzocht voor wie dat geldt. Dat onderzoek loopt vanwege de coronapandemie echter vertraging op.

Permanent wonen op het Vinkelse vakantiepark is een slepende kwestie in de Bossche politiek. In 2019 kondigde de gemeente aan hier tegen op te gaan treden. Vast wonen is er niet toegestaan, omdat het park een recreatieve functie heeft, oordeelde zij eerder. Jarenlang is dit echter wel gedoogd en dus kan de gemeente inwoners niet zomaar weren.