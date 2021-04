Walter Vermeer overleden, bekend als trouwambtenaar Married At First Sight

Vermeer laat zijn vrouw en twee dochters achter (foto: Marcel van Dorst). vergroot

Tilburger Walter Vermeer (49) is overleden. Hij kreeg bij het grote publiek bekendheid als trouwambtenaar in het RTL-programma Married At First Sight. Een woordvoerder van RTL bevestigt Vermeers overlijden.

In Married At First Sight sloot de Tilburger voor een miljoenenpubliek meerdere huwelijken. Naast trouwambtenaar was Vermeer presentator, spreker, dagvoorzitter en schrijver. Hij schreef het kinderboek ‘De jongen met het baardje’. Daarnaast trad hij in het verleden op als zanger, onder meer tijdens 3 Uurkes Vurraf. Begin dit jaar had hij een kleine rol in de TV Kantine en werd hij gepersifleerd door Erik de Vogel.

Vermeer laat zijn vrouw en twee kinderen achter.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.