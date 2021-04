Overval op drogist in Heeze, medewerkers slaan op de vlucht

Medewerkers konden zich verschansen in een andere ruimte in de winkel. vergroot

Een filiaal van drogist DA aan de Kapelstraat in Heeze is donderdag aan het eind van de middag overvallen. Een man bedreigde medewerkers met een mes. Het winkelpersoneel vluchtte naar een andere ruimte in de zaak, waarop de dader er zonder buit vandoor ging.

Voor zover bekend raakte niemand gewond, wel struikelde één van de medewerkers tijdens de vlucht. Zij is door ambulancepersoneel nagekeken. Het mes dat door de dader werd gebruikt, liet hij in de winkel liggen. De politie bekijkt camerabeelden en praat met getuigen om meer te weten te komen.

Signalement

De dader is volgens een opsporingsbericht op Burgernet lang, licht getint en rond de veertig jaar. Hij droeg een donkerblauwe jas en een muts met de Engelse vlag. Hij ging er na de mislukte overval vandoor in de richting van het Binnenhof.

De politie waarschuwt om de man niet zelf te benaderen, maar tips over hem door te geven.

