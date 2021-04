Het is weer raak in Oss, tweede auto in vlammen op in een paar dagen tijd

De auto aan De Oude Vest in Oss ging in vlammen op (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

Aan De Oude Vest in Oss is donderdagnacht een auto in vlammen opgegaan. Dinsdag was het ook al raak in Oss, toen werd een auto aan de Wagenaarstraat door brand verwoest. In beide gevallen ging het om een Volkswagen.

Rond halfdrie 's nachts werd de autobrand aan De Oude Vest ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

Onderzoek

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Oss wordt al jarenlang geteisterd door autobranden, maar de afgelopen maanden was het betrekkelijk rustig.

De brandweer kon niet voorkomen dat de auto aan De Oude Vest verloren ging (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.