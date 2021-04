'Temperatuur loopt na het weekend op en de zon laat zich vaker zien'

Bloesem bij een strakblauwe lucht (foto: Ab Donker) vergroot

Wie na deze druilerige week genoeg heeft van alle neerslag, moet nog even door de zure appel heen bijten. Maar komende week wordt het droog. "De temperatuur loopt op en de zon laat zich dan vaker zien", vertelt Leon Saris van Weerplaza.

Ook deze vrijdag wordt volgens Leon 'een prima vrolijke dag'. "De temperatuur ligt zelfs wat hoger dan donderdag. Het wordt vrijdagmiddag zo'n 11 of 12 graden, bij een matige zuidwesten wind. Er is wel bewolking, maar af en toe komt de zon erbij."

Een hoop neerslag

Komend weekend verloopt volgens Leon 'wat minder vrolijk'. "Tenminste, als je het graag droog zou willen houden. Want vrijdagnacht trekt een regengebied vanuit het zuiden de provincie binnen. Daar gaan we vooral zaterdagochtend en - middag en ook zondagochtend last van hebben."

Volgens Leon krijgen we een hoop neerslag te verduren. "De temperatuur heeft daar ook onder te lijden. We komen zaterdag uit op 7 of 8 graden en zondag ligt de maximumtemperatuur nog net iets lager. Dan komen we op een graad of 6 uit. Maar zondagmiddag wordt het wel droog."

Vooruitkijken

Komende week zet het droge weer door. "Dan krijgen we de zon er weer wat vaker bij en loopt de temperatuur op. Aan het eind van de week gaan we weer richting 15 graden. Daar kunnen we naar uitkijken!"

