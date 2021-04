Al dertien jaar wateroverlast: ‘We worden er moedeloos van’

De Antoon van de Venstraat. Het water blijft lang staan. Volgende Vorige vergroot 1/2 De Antoon van de Venstraat.

De bewoners aan de Antoon van de Venstraat in Son en Breugel hebben al dertien jaar wateroverlast. Kelders lopen onder water en drempels zijn niet altijd zichtbaar. Bewoners Jos Hölscher en Jac Hendriks worden er moedeloos van: “Er ontstaan gevaarlijke situaties.”

Jade Smith Geschreven door

De Antoon van de Venstraat ging in 2008 op de schop voor een herinrichting. De gemeente legde een straat met waterdoorlatende klinkers en nieuwe riolering aan. “Als het hard regent, moet het water via deze klinkers en een drainageslang worden afgevoerd”, zegt bewoner Jos.

"We zitten als het ware in een badkuip"

Maar dat is niet het geval. Na een regenbui staat het midden van de straat vol met water. Gemiddeld 25 centimeter diep. Bewoners Jac en Jos hebben er enorm last van. “We zitten als het ware in een badkuip. Water wat niet weg kan, wijkt uit naar de zijkanten. Dit trekt door de tuintjes van bewoners en naar de kelders. Maar zolang het water niet over de drempel van een huis komt, ziet de gemeente het niet als wateroverlast”, vertelt Jos.

"Ik moet er niet aan denken dat iemand het verkeerd inschat en valt"

De bewoners vervolgen: "Een auto heeft weleens een drempel gemist, waardoor de hele motor kapot is gegaan door het water. Ook veroorzaakt het water in de kelder schade." Kinderen, ouderen maar ook cliënten van stichting Zonhove, met een beperking, maken veel gebruik van de straat. “Een rolstoelganger kan niet altijd zien waar de stoeprand of drempel is. Ik moet er niet aan denken dat iemand het verkeerd inschat en valt. Dan ontstaan er gevaarlijke situaties”, zegt Jos.

"Als het hard regende en iemand over de stenen reed, kwamen ze omhoog"

De problemen stapelden zich op. “Er rijdt veel vrachtverkeer door de straat. Dit veroorzaakt sporen, losse stenen en een keiharde grond. Als het hard regende en iemand over de stenen reed, kwamen ze omhoog”, vertellen Jos en Jac.

De klinkers werden opnieuw door de gemeente gelegd. “De graafmachine kwam niet door de grond heen. Zo vast was de ondergrond geworden, waardoor het niet meer waterdoorlatend was”, zegt Jac. De wateroverlast bleef en de gemeente plaatste kolken om het water af te voeren. “Alleen liggen die gewoon in het zand zonder riolering en werkt dat niet”, zegt Jos.

"We snappen niet dat de gemeente zo weinig met ons overlegt"

De bewoners voerden meerdere gesprekken met de gemeente. Op het particuliere terrein van stichting Zonhove werd een wadi, een plek waar het water samenkomt gerealiseerd. “Maar het probleem is nog altijd onopgelost. We zijn door de wadi nu meer water kwijt, maar het water blijft nog steeds anderhalf uur in de straat staan”, zegt Jac.

Door de wisselende ambtenaren en wethouders duurt de situatie lang. De gemeente wil volgens een memo, die de bewoners naar eigen zeggen niet hebben gekregen, structurele maatregelen gaan toepassen na 2023. Jac en Jos maken zich zorgen. “We weten dat de gemeente het beste met ons voor heeft, maar we snappen niet dat er zo weinig met ons wordt overlegd.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.