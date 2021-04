Brouwerijen gooien bierprijs omhoog in crisistijd, horeca is woest

Archieffoto: ANP vergroot

Horecabazen zijn boos. Hun kroegen en restaurants zijn nog niet heropend of de grote brouwerijen komen al met een verhoging van de bierprijs. Per 1 april rekenen zij voor een liter bier gemiddeld drie procent meer. Een prijsverhoging die uiteindelijk op het bordje van de consument komt. "En dan krijgen wij het gezeik weer", zegt een boze kroegbaas.

"Ze geven ons gewoon een klap in het gezicht. Het is bij het criminele af om de rekening bij ons te leggen." Ruud Bakker, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Eindhoven, windt er geen doekjes om. "Dit is stijlloos, want de brouwerijen leggen hiermee de rekening van de coronacrisis neer bij de ondernemers", zegt zijn Bredase collega Johan de Vos.

Ja, de horeca is pissig op de grote brouwerijen. AB InBev verhoogde volgens het toonaangevende platform Misset Horeca de literprijs van bier per 1 april met gemiddeld 3,5 procent, Heineken zet er per 1 mei 2,7 procent bovenop en ook bij Bavaria is het duurder geworden. Grolsch verhoogde de prijs van bier al per 1 januari.

"Wij moeten straks aan het terrastafeltje uitleggen waarom de bierprijs is gestegen."

"We voeren elke jaar een prijsverhoging door", zegt woordvoerder Wilco Heiwegen van AB InBev desgevraagd ter verdediging. "Normaal doen we dat op 1 januari, maar nu hebben we tot 1 april gewacht. Ik snap best dat het niet fijn is voor de horecaondernemers, maar je moet het ook in perspectief plaatsen. Wij wentelen echt niet alle extra coronakosten af op de horeca. Maar wij krijgen ook te maken met stijgingen van onze lasten, bijvoorbeeld van verpakkingen en energie. En natuurlijk is er een stukje inflatie."

Dat staat ook in een brief die de ondernemers kregen AB InBev en die in het bezit van Omroep Brabant is. Maar daarin staat ook duidelijk dat de prijsverhoging ook is om 'de impact van COVID-19 (deels) te kunnen opvangen'.

AB InBev, brouwer van onder meer Jupiler, stelt dat ze de horecaondernemers juist helpen. "Wij hebben aan het begin van de crisis hun bier teruggehaald, ze krijgen huurkorting bij onze panden en we treffen betalingsregelingen", zo meent Heiwegen.

"Wij zijn dicht, geef ons wat lucht."

Een uitleg die de kroegbazen misschien alleen maar bozer maakt. "Ze zeiden altijd dat we als partners de crisis samen te lijf zouden gaan", zegt Johan de Vos. "Maar in dit geval voelt samen als heel alleen. Ik snap dat zij het ook moeilijk hebben, maar AB InBev heeft vorig jaar nog altijd 5 miljard winst gemaakt. Wij zijn dicht, geef ons toch wat lucht."

Collega Ruud Bakker: "Het is een schande dat ze zo'n brief durven te sturen aan de horeca die nog altijd dicht is en toch al zo kwakkelt. Eerst mooi weer spelen bij de consument dat ze ons helpen en dan zo'n sneaky prijsverhoging."

"En wij krijgen straks natuurlijk het gezeik van de consument", vult De Vos aan. "Want het zijn de horecaondernemers die straks aan het terrastafeltje moeten uitleggen waarom de bierprijs is gestegen. Wij kunnen onze gasten niet allemaal even een brief sturen."

"De prijsverhoging van het bier is moreel verwerpelijk."

Krokodillentranen, vindt woordvoerder Heiwegen van AB InBev: "De prijsverhoging geldt voor al onze kanalen, dus niet alleen de horeca. "En we hebben het over de inkoopprijs. Als je alles doorberekent naar de consument is de verhoging één tot anderhalve cent. Dus als een biertje tien cent duurder wordt, komt dat echt door de horecaondernemer."

Een uitspraak die bij kroegbaas Johan de Vos als een rode lap op een stier werkt. "Het gaat om het verschil tussen in- en verkoop. Onze winst wordt kleiner. Het is makkelijk praten dat het maar een paar cent per pilsje is, maar over een heel jaar is het serieus geld. Het is moreel verwerpelijk tijdens de coronacrisis."

