Caroline van den Elsen wordt burgemeester in Boekel: 'Iemand die meedoet'

Caroline van den Elsen is donderdagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van Boekel. Van den Elsen (51) was van 2008 tot 2014 wethouder in Veghel. De afgelopen jaren had ze een directiefunctie bij sociaal ontwikkelbedrijf IBN.

De gemeenteraad van Boekel meent met Van den Elsen een burgemeester te hebben binnengehaald die van aanpakken weet. Ze wordt getypeerd als slagvaardig, maar ook iemand die graag meedoet en tussen de mensen staat. "Iemand die gemakkelijk aanspreekbaar en bereikbaar wil zijn, zowel in het gemeentehuis als op straat."

Richting geven en enthousiasmeren

Van den Elsen woont samen met haar partner en twee zoons al bijna heel haar leven in het dorp Eerde. Al op jonge leeftijd was ze politiek betrokken, bij de lokale partij Democratisch Dorpsbelang. Na acht jaar deel uitgemaakt te hebben van de Veghelse gemeenteraad en commissies werd ze wethouder. Ze had onder meer de beleidsterreinen Financiën en Personeel en Organisatie onder zich.

Na 2014 stapte ze over naar IBN. "Haar kracht lag daar in het richting geven, inspireren en enthousiasmeren van de medewerkers."

Juni

Het is de bedoeling dat Van den Elsen op 1 juni geïnstalleerd wordt als nieuwe burgemeester van Boekel.

