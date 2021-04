Van Ginkel klopt stevig op de deur bij PSV: 'Hij is klaar voor 90 minuten'

Marco van Ginkel klopt de deur bij trainer Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

Marco van Ginkel speelde afgelopen zondag bijna een half uur tijdens het duel met Heracles Almelo (3-0). De middenvelder klopt steeds nadrukkelijker op de deur bij trainer Roger Schmidt, die vindt dat Van Ginkel klaar is voor 90 minuten. "Hij is belangrijk voor het team."

Job Willemse Geschreven door

Het is een lange weg geweest voor de 28-jarige Van Ginkel. Afgelopen zomer werd de middenvelder op de laatste dag van de transfermarkt als verrassing voor velen gepresenteerd als nieuwe aanwinst. Op dat moment had Van Ginkel al ruim 1,5 jaar lang niet gespeeld. Maar begin dit jaar, na twee jaar blessureleed, waren daar dan de eerste wedstrijdminuten van de man die met PSV tweemaal landskampioen werd.

Zijn rentree smaakte naar meer, maar Van Ginkel werd maar mondjesmaat gebruikt door trainer Schmidt. Tot afgelopen zondag: ineens mocht Van Ginkel al na 65 minuten invallen. “Dat verdiende hij ook”, stelt Schmidt een kleine week later op de persconferentie. “En hij viel goed in. Je ziet dat hij nu ook progressie maakt tijdens de wedstrijdminuten die hij speelt. Je ziet hem groeien.”

'Het is niet makkelijk om je in de basis te knokken.'

Volgens Schmidt is Van Ginkel fit, hij heeft geen klachten meer. “Hij zit nu op een punt dat hij zich op de trainingen niet meer verder kan ontwikkelen om te groeien, hij heeft wedstrijden nodig.” Op de vraag of de middenvelder fit genoeg is om in de basis te starten en 90 minuten te spelen is de Duitse oefenmeester duidelijk.

“Ja, daar is hij klaar voor. Maar het is niet eenvoudig, er is veel concurrentie”, vervolgt Schmidt. “Ik heb negentien veldspelers waarvan er maar tien kunnen spelen. Het is niet makkelijk om je in de basis te knokken."

De kans dat Van Ginkel komende zondag dan ook in de basis begint op het kunstgrasveld in Venlo lijkt zeer klein. Maar Schmidt gaf toe dat Van Ginkel nog echt wel aan zijn minuten zal komen. "We moeten alle wedstrijden winnen om tweede te worden, maar ondanks dat zullen er de komende tijd spelers die dit seizoen minder in actie zijn gekomen gaan spelen, dat verdienen ze.”

'Hij kan het team leiden en tactisch het team goed organiseren.'

De huurling van Chelsea is ondanks zijn geringe aantal minuten toch belangrijk voor de Eindhovense ploeg van Schmidt. “Hij kan het team leiden en tactisch het team goed organiseren. Maar om écht een leider te zijn van een ploeg, moet je ook spelen. Nu is het belangrijk om hem fit te houden en hem op te bouwen tot de echte 100 procent.”

Of PSV en Schmidt ook volgend seizoen over Van Ginkel kunnen beschikken is nog maar de vraag. “Daar gaan we zeker over praten”, zegt Schmidt. “Maar het hangt ook van Van Ginkel zelf af, hoe hij zijn toekomst ziet. En wat wil Chelsea? Daar is hij nog altijd eigendom van. We weten niet precies wat Chelsea wilt. We moeten ons nu allereerst focussen op het voetbal en het bereiken van de tweede plek, en daarna zullen we het er eens over gaan hebben.”

PSV vervolgt de strijd om plek twee in de Eredivisie komende zondag als het op bezoek gaat bij VVV-Venlo. Het duel begint om 14.30 uur.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.