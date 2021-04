Geen files of wachtrij meer, voortaan reserveren voor aardbeien drive-in

Drie uur, zo lang stond je soms in de file als je aardbeien wilde kopen bij aardbeien drive-in J&B in Uden. Het leidde tot files in het dorp en klachten van omwonenden. Vanaf het weekend moet dat tot het verleden behoren: wie zomerkoninkjes wil kopen, moet eerst verplicht een tijdslot reserveren.

Binnen een kwartier na plaatsing van het bericht, zijn er al meer dan honderd reacties. Sommige mensen zijn teleurgesteld, omdat de spontaniteit nu weg is. "We wonen in Eindhoven. Als we toevallig in de buurt waren reden we er altijd even voor om. Maar dat kan nu niet meer", reageert iemand.