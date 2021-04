Draagt de Brabantse boer in 2040 laarzen of Italiaanse maatschoenen?

Archieffoto: Ben Saanen vergroot

De Brabantse boer en boerin moeten in 2040 een goede boterham kunnen verdienen. Daar zijn alle politieke partijen in de Brabantse Staten het over eens. Maar of dat boerenechtpaar dat doet met laarzen aan de voeten of de Italiaanse maatschoenen van een aandeelhouder, zal de toekomst leren.

Jan de Vries Geschreven door

Provinciale Staten deden vrijdag de aftrap voor een discussie over de toekomst van de landbouw in Brabant. Een discussie die het debat in de Statenzaal de komende jaren zal beheersen. Het college van Gedeputeerde Staten wil een duurzame landbouw. GS willen dat er een goede balans is tussen landbouw en natuur, tussen boer en burger en ze willen dat heel Brabant weer trots is op de boer. De trefwoorden zijn: hightech, lifestyle, klimaat, biodiversiteit, circulariteit.

Halvering veestapel

Daarvoor is een houtskoolschets gemaakt die de komende tijd wordt uitgewerkt. De vreugde aan het begin van de discussie werd getemperd door projectleider Meulepas, die zei dat de provincie met spanning wacht op de plannen van het nieuwe kabinet. Als Den Haag besluit dat de veestapel gehalveerd moet worden, dan wordt het een andere discussie.

Henry Liebregts van 50Plus legde nog een ander dilemma bloot: “Ik lees allerlei lyrische beschouwingen over duurzame landbouw maar er is geen bank die daarvoor geld leent aan een boer.”



Familiebedrijven

In het zogenoemde beleidskader Landbouw en Voedsel gaat de provincie er van uit dat het aantal boerenbedrijven de komende tientallen jaren daalt van 13.000 naar 5000. Die aanname bepaalde voor een groot deel de discussie. Brabant is trots op z’n familiebedrijven en de meeste politieke partijen denken dat die 5000 bedrijven die overblijven vooral megabedrijven zijn. Dat ontlokte Anne-Miep Vlasveld van de Partij voor de Dieren aan Gedeputeerde Elies Lemkes de vraag: “Gaat u voor familiebedrijven of voor de aandeelhouder?”

Lemkes hoopte dat van die 5000 bedrijven een groot deel familiebedrijf zal zijn, maar volgens haar was niet aan de daling van het aantal boerenbedrijven te ontkomen. “Uw beleid zou er juist op gericht moeten zijn om dat te voorkomen. Ik mis die ambitie,” aldus Nico Heijmans van de SP.

Gezondheid

Een tweede belangrijk thema in de discussie was gezondheid. Sommige partijen misten aandacht voor gezondheid in de houtskoolschets. “Ik lees nergens iets over zoönosen, stoffen die ziektes overbrengen van dier naar mens. Is dat bewust weggelaten?” vroeg Jade van der Linden van GroenLinks. Er werd meer gemist. Walter Manders (VVD) had graag een hoofdstuk over kweekvlees gezien. "Dat kan een mooi verdienmodel zijn voor boeren. Kweekvlees is hard op weg naar de Brabantse borden," aldus Manders.

Lemkes benadrukte dat de gezondheid van Brabanders altijd voorop staat. “Maar ik merk dat veel statenleden vinden dat we daar in dit stuk onvoldoende aandacht voor hebben. Daar moeten we nog eens goed naar kijken,” aldus de gedeputeerde.

