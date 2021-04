Annette werd misbruikt door een loverboy: 'Gevoel van schaamte blijft'

Annette van Gelder schreef haar ervaringen met Pipa op. vergroot

Al meerdere keren begon Annette van Gelder aan het opschrijven van haar heftige levensverhaal, maar telkens lukte het niet om het boek af te maken. Nu verschijnt dan toch haar biografie Meisje 4.1.8, waarin ze vertelt over haar verleden met een loverboy, seksueel misbruik en zelfs een poging tot moord.

De inmiddels 31-jarige Annette zat in West-Brabant op de middelbare school, toen ze halverwege 2006 in aanraking kwam met loverboy Pipa, zoals Clay B. uit Etten-Leur in het boek genoemd wordt. "Ik kwam uit een gebroken gezin en werd heel vrijgelaten door mijn ouders. Daardoor was ik naïef en vertrouwde ik mensen te snel. Zo kwam ik uiteindelijk bij Pipa terecht."

Een periode vol fysiek en mentaal misbruik volgde. "In het boek komt dat heel gedetailleerd voorbij, van de seksuele mishandeling tot zijn poging tot doodslag." Later bleek Annette zeker niet het enige slachtoffer te zijn. De zaak komt groot in de media en in 2008 krijgt de loverboy 4 jaar cel en TBS opgelegd voor het misbruik van 34 meisjes.

"Op de een of andere manier blijf er altijd een gevoel van schaamte."

Het voornemen om haar ervaringen in boekvorm uit te brengen, was er dus al langer. "Maar na een tijdje werd het dan te zwaar en gaf ik het op. Tot ik bevriend raakte met Eric Bankras. Na een tijdje ontstond het idee om hem mijn volledige verhaal toe te vertrouwen, zodat hij het kon schrijven. Verrassend genoeg was het makkelijker om het aan Eric te vertellen, dan aan mijn familie. Er blijf toch altijd een gevoel van schaamte. Hoe stom en onnodig dat ook is."

Het doorbreken van dat taboe rondom seksueel misbruik was een van de redenen om toch haar verhaal met de buitenwereld te delen. "Ik voelde me geroepen om alles te vertellen. Er zijn zoveel meisjes die hetzelfde meemaken en net zo eenzaam zijn als ik destijds. Als ook maar één meisje zich door mijn verhaal minder alleen voelt, is het doel bereikt."

"Dat een van mijn medeslachtoffers achter me staat, maakt me ontzettend trots."

Dat lijkt nu - zelfs vóór de officiële lancering voor het boek op 19 april - al gelukt te zijn. "Op Facebook is er een run ontstaan. De bestellingen stromen binnen en daar zitten vaak ontroerende berichtjes bij. Het mooiste kwam van een van mijn medeslachtoffers. We kennen elkaar pas een half jaar, maar delen al veertien jaar een geschiedenis. Dat zij achter me staat, maakt me ontzettend trots."

Ook voor Annette zelf voelt het boek als een opluchting. "Enorm. In het begin van dit hele proces mocht niemand weten dat ik hiermee bezig was. Zeker Pipa niet. Ik was heel angstig. Nu heb ik zoiets van: dit is mijn verhaal. Leer ervan en heb er vooral een mening over." Inmiddels heeft Annette haar leven weer opgepakt. "Ik ben nu echt gelukkig."

