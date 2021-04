Biesboschpontje ligt stil: 'Wij gaan pas varen als we gevaccineerd zijn'

Biesbosch veerdienst Pontje Steur komt voorlopig nog niet in de vaart Thera van den Heuvel 't Leeuwe Veerke gaat vanaf 23 april waarschijnlijk weer varen Aart Geurtsen va het voetveer Loevestein. 'Wij varen wel.' Volgende Vorige vergroot 1/4 Biesbosch veerdienst Pontje Steur komt voorlopig nog niet in de vaart

Pontje Steur in de Biesbosch, dat jaarlijks tegen de twintigduizend fietsers en wandelaars overzet in de Biesbosch, blijft door corona voorlopig nog uit de vaart. “Wij gaan pas varen als we allemaal zijn gevaccineerd”, vertelt Thera van de Heuvel, woordvoerster van de kleine veerdienst.

“Normaal worden de passagiers overgezet door een groep van acht vaste en drie reserve schippers, maar we zijn allemaal boven de 65-jaar. Nog niemand van ons heeft een oproep gehad voor een vaccinatie. Niet gevaccineerd betekent voor ons niet varen. We blijven aan de kant.”

Negentien seizoenen lang is Thera van den Heuvel al betrokken bij het Pontje Steur, het voet- en fietsveer dat heen en weer vaart op het Steurgat in de Biesbosch. Een klein pontje, maar toeristisch van ‘levensbelang’ voor de vele fietsers die ‘een rondje Biesbosch’ willen rijden. “Mochten we bijvoorbeeld volgende week wel een oproep krijgen voor een vaccinatie, dan varen we voorlopig nog steeds niet. Omdat er een lange periode zit tussen de eerste en tweede prik”, aldus Thera van den Heuvel.

Het pontje is eigendom van de gemeente Altena, maar wordt gerund door een groep vrijwilligers. Vorig jaar heeft het door corona helemaal niet gevaren. “Ik word momenteel plat gebeld, echt overal vandaan, met de vraag of weer gaan varen en wanneer”, vertelt Van den Heuvel. “Maar de pont ligt ook nog eens op de wal. We hebben hem vorig jaar geschilderd, maar hij is niet meer te water gelaten.”

"Vijf van onze schippers, waaronder ik zelf, zijn boven de 65 én niet gevaccineerd, maar we varen."

Een ander pontje dat ook een cruciale rol speelt om ‘een rondje Biesbosch’ te kunnen fietsen (of lopen) komt vanaf 23 april waarschijnlijk wel in de vaart. “We houden wel een slag om de arm”, vertelt eigenaar Mark de Leeuw. “Het hangt af van wat op dat moment de regels zijn van de overheid.”

Als het weer mag gaat het zogeheten Leeuwe Veerke vanaf 23 april weer varen tussen Lage Zwaluwe en de Jacominaplaat in de Biesbosch. “De overtocht zal ongeveer 25 minuten duren en wij mogen per vaart maximaal 12 personen mee aan boord nemen.”

Het kleinste voetveer in de gemeente Altena is weer in de vaart sinds 20 februari. “Wij varen al volop”, zegt Aart Geurts van het voetveer Loevestein – Woudrichem. “Vijf van onze schippers, waaronder ik zelf, zijn boven de 65 én niet gevaccineerd, maar we varen. Uiteraard met alle voorzorgsmaatregelen, dat wel.”

Het kleine voetveer maakt zich overigens op voor een bijzonder periode. "Vanaf 21 april tot en met 23 april is Slot Loevestein weer toegankelijk in het kader van de zogeheten 'fieldlab-projecten' en wij verwachten nog al wat toeloop", aldus Aart Geurtsen. "En: we varen."

