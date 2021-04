Twee jongens (14) opgepakt voor overval op cafetaria Tilburg

De politie heeft twee jongens van veertien opgepakt voor een overval op een cafetaria aan de Ringbaan-West in Tilburg. De overval werd vrijdagochtend gepleegd rond half twaalf.

Muntgeld op straat

De kassalade werd later gevonden in een brandgang bij het Beatrixhof, om de hoek bij de cafetaria. Overal in de wijk lag muntgeld op straat, dat door de overvallers op hun vlucht is verloren.