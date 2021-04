Brabant is de slimste, nu is er zelfs een intelligente boom

Wachten op privacy instellingen... De boom zweeft in een constructie Volgende Vorige vergroot 1/2 Brabant is de slimste, nu ook intelligente boom

Als je een stad van boven bekijkt, is het vaak vooral grijs wat je ziet. Boomkwekerij Ebben uit Cuijk heeft daarvoor de oplossing bedacht: een ‘slimme’ boom, waarmee de stad van de toekomst groener moet worden.

Als je een boom op je dakterras wilt zetten, kom je al snel uit bij een grote bak die vaak duizenden kilo’s weegt. “En dat is niet handig op je dak, vaak is de constructie daar niet op berekend”, vertelt Tom Evers van de boomkwekerij. En daarom ontwikkelde ze de zogenoemde boomveer.

Het idee is misschien simpel, toch duurde de ontwikkeling zo’n 6 jaar. De boomveer is een boom die in een constructie hangt en dus niet in de grond staat. De boom heeft een kleinere wortel die in een zak zit. Hij is hierdoor een stuk lichter.

Boom 2.0

“We willen vergroenen op plekken waar normaal niks groeit, bijvoorbeeld op daken, balkons of parkeergarages. En daar is de boomveer ideaal voor. Doordat de boom in een constructie hangt kan hij vrij bewegen, daarom kwamen we ook op de naam boomveer, omdat hij kan veren. Het idee is dat we met die beweging ook elektriciteit gaan opwekken”, aldus Tom.

De eerste versie van de boomveer . vergroot

De boom wordt ook nog verder gemoderniseerd met de nodige technologie. “We voegen ook sensoren toe aan de kluit van de boom. Je wil weten hoe hij het doet en of hij het een beetje naar zijn zin heeft. Heeft hij water nodig? Is de zuurgraad goed en krijgt hij wel voldoende zuurstof? Dat kunnen we meten met de sensoren. En met een pomp kunnen we dan precies dat geven wat de boom nodig heeft."

Zelfvoorzienend

Met de stroom die wordt opgewekt door de beweging van de boom, worden de sensoren en de pomp van elektriciteit voorzien. “Je kunt hem straks ergens neerzetten en dan hoef je hem negens op aan te sluiten en dan doet hij het gewoon”, aldus Tom.

De boomveer staat nu nu al op een aantal plaatsen in Nederland. “Dit zijn testlocaties”, vertelt Tom. “We willen hem eerst helemaal goed ontwikkeld hebben voordat we het gaan uitrollen. Maar we merken nu al dat de interesse erg groot is. Volgend jaar bij de Floriade moet hij helemaal klaar zijn en dan willen we hem presenteren aan het grote publiek.”

