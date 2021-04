NAC met pijn en moeite langs Jong FC Utrecht

Spelers maken zich zorgen over Kaj de Rooij, die geblesseerd het veld verliet (foto: Orange Pictures / Gino van Outheusden) vergroot

NAC heeft vrijdagavond met de nodige moeite Jong FC Utrecht verslagen. In Breda werd het 3-1. Met deze uitlsag kwam NAC met de schrik vrij, want tien minuten voor tijd stond het nog 1-1. Vijf zaken die opvielen in het Rat Verlegh Stadion.

Ronald Strater Geschreven door

1. Stormachtig Breda?

Na het sportief rampzalige Paasweekeinde moest NAC thuis van Jong Utrecht winnen om de stevige wind van kritiek niet te laten aanzwellen tot een heftige storm. Na het gelijke spel tegen Jong Ajax en de verliespartij tegen Go Ahead Eagles rommelde het al behoorlijk in Breda. Vooral ook omdat NAC belabberd speelde. Toch maakt de ploeg, met vier punten achterstand op nummer twee De Graafschap, nog altijd kans op directe promotie naar de eredivisie. Ook in dit opzicht was alleen winst goed genoeg.

2. NAC in plaatjes

NAC begon dan ook aanvallend aan het duel en kreeg meteen een grote kans via Kaj de Rooij. De aanvaller, weer in de basis, slalomde knap door de verdediging van Jong FC Utrecht maar ging uiteindelijk neer in de zestien. Hij werd daarbij lichtgeraakt door een tegenstander en had wellicht een strafschop verdiend. in ieder geval wel volgens het twitterknaal van NAC dat voor het eerst ook het wedstrijverslag in plaatjes bracht. Cartoonist Bram de Bont zat daarvoor op de perstribune.

vergroot

3. Voorsprong door eigen doelpunt

In de 27e minuut kon NAC wel juichen en De Bont weer tekenen. Na een aanval via Lewis Fiorini en Robin Schouten werd de bal het doel in gewerkt door Jong FC Utrecht-verdediger Rick Meissen. NAC speelde in de eerste helft nog altijd niet geweldig, maar er was tenminste weer drang naar voren. De ploeg kreeg ook kansen, maar de 2-0 ging er voor rust niet in. En dat had wel gemoeten, want verdedigend stelde NAC's tegenstander weinig voor.

vergroot

4. Balk schopt de Rooij de wedstrijd uit

In de tweede helft leek Jong FC Utrecht het NAC dan maar nog wat makkelijker te maken. Een flinke charge op Kaj de Rooij van Remco Balk leverde laatsgenoemde in de 46e minuut een terechte rode kaart op. De Rooij moest hierdoor wel geblesseerd het veld af en werd vervangen door Azarkan.

5. NAC komt met de schrik vrij

Maar tegen tien man ging NAC eerder slechter dan beter spelen, wat eigenlijk tegen deze ploeg een schande is. Trainer Maurice Steijn besloot daarom tot een dubbele wissel. Sydney van Hooijdonk verving Mario Bilate in de spits en Lex Immers kwam er in voor Jethro Mashart.

Maar het ging van kwaad tot erger. Jong FC Utrecht ging steeds makkelijker voetballen en NAC leek vooral tegen zichzelf te spelen. Het resulteerde in de 71e minuut in een strafchop voor de bezoekers die onberispelijk werd ingeschoten door Jeredy Hilterman, 1-1. Toch kwam NAC met de schrik vrij. In de 80e minuut schoot invaller Sydney van Hooijdonk, na wat geruzie met Mounir El Allouchi, NAC met een mooie vrije trap naar 2-1. Daarmee zorgde hij ervoor waarschijnlijk voor dat in Breda de stormbal nog niet gehesen wordt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.