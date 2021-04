Speeltoestel in brand gestoken: ‘Zelf geen fijne jeugd gehad?'

Foto: Alexander Vingerhoeds. vergroot

Een speeltoestel in een speeltuin aan de Cimbaalhof in Etten-Leur is vrijdagmiddag helemaal afgebrand. Volgens buurtbewoners is de brand aangestoken door een paar jongens.

De brand werd rond kwart voor vier ontdekt en zorgde voor flinke rookwolken boven de wijk. De brandweer heeft het vuur geblust, maar het speeltoestel is zwaar beschadigd. “Het is te triest”, reageert een buurtbewoner. “Ze hebben zelf zeker geen fijne jeugd gehad? Het is zo sneu voor de kinderen uit de wijk. Hopelijk vinden ze de daders.”

Foto: Alexander Vingerhoeds. vergroot

