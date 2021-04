Boerin Steffi kijkt uit naar babyspecial BZV: ‘Schattig toch die kinderen'

Steffi en Roel met een foto van de echo (foto: Boer zoekt Vrouw). vergroot

Maar liefst negentig spruiten heeft het koppelwerk in het tv-programma Boer zoekt Vrouw van Yvon Jaspers uit Boxtel opgeleverd. Aanstaande zondag is het jonge grut te zien in de babyspecial van Boer zoekt Vrouw.

“Schattig toch al die kinderen”, zegt boerin Steffi Verhagen uit Boekel in het tv-programma Brabant Vandaag. “Ik ben super benieuwd. Vanwege corona is Yvon bij iedereen langs geweest. We gaan het zien aanstaande zondag.”

Grote liefde

Haar dochter Sterre is inmiddels drie maanden oud en ‘groeit als kool’. Slapeloze nachten heeft Steffi niet meer, al was ze dat met de geboortegolf in de stallen al wel een beetje gewend. Steffi vond in het programma niet alleen haar grote liefde Roel. “Dat was al heel bijzonder, maar met Sterre erbij is het helemaal af.

Sterre kreeg van haar ouders ook nog een tweede naam: Yvon. “Peettante Yvon komt dan ook regelmatig langs.” Maar ja, die woont dan ook redelijk in de buurt.

