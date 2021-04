FC Den Bosch verliest in doelpuntenfestijn van kampioenskandidaat Cambuur

Foto: Orange Pictures / Henk Jan Dijks vergroot

FC Den Bosch heeft Cambuur Leeeuwarden vrijdagavond niet in de weg kunnen staan in de titelrace in de Keuken Kampioen Divisie. In De Vliert werd het een waar doelpuntenfestijn, dat de Friezen met 3-5 in hun voordeel beslechtten.

Joris van Duin Geschreven door

FC Den Bosch - Cambuur Leeuwarden: 3-5

Cambuur kan de titel in de Keuken Kampioen Divisie bijna niet meer ontgaan. Het duel met FC Den Bosch verveelde geen moment en de thuisploeg bood krachtig weerstand. Telkens kwam Cambuur op voorsprong, maar tot en met de 3-3 wist Den Bosch via goals van Romano Postema, Dhoraso Moreo en Jizz Hornkamp knap terug te komen. Daarna was het toch Cambuur dat met nog eens twee treffers aan het langste eind wist te trekken.

FC Eindhoven - Jong PSV: 0-2

Jong PSV heeft bij buurman FC Eindhoven de kleine stadsderby met 0-2 gewonnen. De blauw-witten kwamen er niet aan te pas en kregen in beide helften een doelpunt om de oren. Allereerst schoot Dennis Vos binnen, ver in het tweede bedrijf verdubbelde Shurandy Sambo de score. Jong PSV staat nu veertiende, FC Eindhoven zestiende.

FC Volendam - Helmond Sport: 5-1

Helmond Sport is in Volendam tegen de plaatselijke FC flink de boot ingegaan. In het vissersplaatsje ging de ploeg van Wil Boessen met 1-5 onderuit. Wel kwam ze op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Arno Van Keilegom. Na rust veegde FC Volendam de Helmonders echter van het veld. In die tweede helft scoorde de thuisploeg vijf maal. Door de nederlaag bezet Helmond Sport de elfde stek.

Orange Pictures / Gerrit van Keulen vergroot

Jong Ajax - TOP Oss: 0-1

Voor de tweede keer dit seizoen heeft TOP Oss de wedstrijd tegen Jong Ajax winnend afgesloten. In Amsterdam was op Sportpark De Toekomst één doelpunt genoeg om de volle buit mee naar Brabant te nemen. Vlak na rust maakte Joshua Sanches de enige goal van de wedstrijd. De Ossenaren staan nu op de tiende plek van de ranglijst.

